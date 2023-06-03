Ранее выяснилось, что охранник деснянской поликлиники, вероятно, пьянствовал в страшную ночь 1 июня, когда РФ ударила по столице баллистическими ракетами. Однако он придумал свою версию событий.

Охранник деснянской поликлиники Вадим Мошкин, который в страшную ночь ракетного обстрела 1 июня не открыл людям дверь в укрытие, что привело к гибели молодой мамы с ребенком и еще одной женщины, придумал нелепое оправдание во время заседания суда.

Соответствующие слушания прошли в субботу, 3 июня. Ранее СМИ выяснили, что мужчина злоупотребляет алкогольными напитками и в ту ночь также, вероятно, пьянствовал. Однако Мошкин перед судьей рассказал свою версию событий того утра, отметив, что его самого "покоцало" от ракетного удара. Соответствующий ролик снял Алексей Арунян, из издания "Ґрати".

"Меня сбило взрывной волной, покоцало хорошенько...стеклом", - заявил охранник.

На встречный вопрос судьи по поводу того, обращался ли мужчина за медицинской помощью, он, после нескольких уточнений, неуверенно заявил, что врачи его осматривали. При этом Мошкин демонстративно показал свои руки судье, однако в кадре никаких ранений не видно.

"Раздалась тревога, я взял ключи, никого еще не было. Я взял ключи и пошел по коридору, думаю, подготовлю бомбоубежище, открою. Потом открыл, включил свет, начали стучать люди в дверь, я пошел открывать, дошел до регистратуры, и тут меня повалило с ног. С начала меня сбило, а потом сверху стекло полетело. Там страшное было, я вам скажу", - рассказал он в зале суда.

Судья уточнил, что, по словам мужчины, чтобы попасть в бомбоубежище, надо было открыть две двери: входные в поликлинику, а также в укрытие. По версии охранника, он открыл последние, но открыть само заведение не успел.

Однако точный интервал между тем, когда прозвучала тревога, и когда он пошел открывать дверь, мужчина не указал: "Думаю, что минут 5-8, хотя, даже этого не было", - заявил он.

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Напомним, что в ночь на 1 июня оккупанты запустили по Украине 10 баллистических ракет "Искандер". Все цели удалось ликвидировать силам ПВО, однако обломки боеголовок нанесли много вреда и привели к гибели людей.

Тогда в Деснянском районе погибли две женщины и ребенок из-за халатности охранника поликлиники, который не открыл людям дверь в укрытие. В этот день по этому делу полиция допросила виновника-охранника Вадима Мошкина. В преступлении также подозревают руководителя поликлиники Олега Шугалевича, заместителя директора по технической части Василия Десика, а также заместителя председателя Деснянской районной государственной администрации Ирину Алексеенко.

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