Следствием задокументировано 24 таких преступных эпизода.

Работники ГБР при содействии СБУ завершили досудебное расследование в отношении трех правоохранителей из Харьковской области, которые в составе организованной преступной группы "охотились" за наркозависимыми людьми, чтобы выбить у них деньги.

Согласно сообщением Государственного бюро расследований, сейчас обвинительный акт направлен в суд.

Установлено, что бывший работник правоохранительного органа создал и возглавил преступную группировку, в которую привлек одиннадцать действующих правоохранителей. Обладая оперативной информацией, они устраивали засады на своих жертв возле аптек, где продавали сильнодействующие лекарственные средства без рецептов, а также Возле так называемых закладок, через которые передавались наркотики.

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После того, как клиенты забирали "товар", правоохранители их задерживали и начинали требовать деньги за не привлечение к уголовной ответственности.

В случае отсутствия денег с собой, людей везли домой или заставляли звонить родственникам и просить о финансовой помощи. Процессуальных документов во время таких задержаний фигуранты не составляли, а иногда даже пытали "задержанных". В частности, надевали наручники, выкручивали руки и наносили многочисленные удары.

Для конспирации своих преступных действий члены группировки ездили на "дела" на авто с иностранной регистрацией и подменными номерными знаками.

Следствием задокументировано 24 таких преступных эпизода.

Организатор и двое его сообщников обвиняются в получении неправомерной выгоды, вымогательстве передачи чужого имущества с угрозой насилия и пытках (ч. 1 ст. 127, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 189 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 с конфискацией имущества.

Досудебное расследование в отношении 9 других фигурантов выделено в отдельное уголовное производство, которое сейчас продолжается.

Подобные инциденты

Как сообщал УНИАН, в мае этого года в полиции сообщили, что двух правоохранителей подозревают в совершении преступления сексуального характера. С соответствующим заявлением в полицию обратилась жительница Черкасс. По ее информации, преступление было совершено в отношении ее 17-летней дочери.

Подозреваемых задержали, следователи ГБР сообщили им о подозрении. Задержанных уволили из полиции. Непосредственных руководителей подозреваемых полицейских отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Немножко ранее стало известно, что в Одессе арестовывали руководителя одного из отделов областного управления патрульной полиции. "Правоохранителя" обвиняют в вымогательстве взятки за сопровождение крупногабаритных грузов.

По сведениям следователей, злоумышленник наладил "схему" систематического получения денег за перевозку крупногабаритного груза и его сопровождение машиной полиции. Каждое сопровождение стоило 300 долларов.

В июне Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему чиновнику правоохранительного органа, который "забыл" задекларировать миллионные состояния. Отмечалось, что полковник во время пребывания в должности и после увольнения из правоохранительного органа имел на банковских счетах в национальной и иностранной валютах более 12 млн грн. однако, мужчина умышленно не отразил это состояние в своей декларации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет об Андрее Аносове.

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