Полковник во время пребывания в должности и после увольнения имел на банковских счетах более 12 млн грн.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему чиновнику правоохранительного органа, который "забыл" задекларироваться миллионное состояние. Об этом говорится в сообщении на сайте Бюро.

Отмечается, что речь идет о бывшем первом заместителе департамента одного из центральных правоохранительных органов. Он подозревается в декларировании недостоверной информации на миллионы гривен.

"Полковник во время пребывания в должности и после увольнения из правоохранительного органа имел на банковских счетах в национальной и иностранной валютах более 12 млн грн. Однако, мужчина умышленно не отразил это состояние в своей декларации", - отметили в ГБР.

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Так, экс-правоохранитель подозревается в декларировании недостоверной информации, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму более 2000 прожиточных минимумов (ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

В то же время на сайте Офиса генпрокурора отмечается, что при их процессуальном руководстве о подозрении в декларировании недостоверной информации сообщено бывшему первому заместителю начальника Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет об Андрее Аносове.

Ранее руководство Украины в письме о намерениях к руководству Международного валютного фонда обязалось вернуть обязательное декларирование доходов чиновников.

Как указывается в меморандуме с МВФ, дедлайн на восстановление функции Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации об активах установлен до конца июля 2023 года.

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