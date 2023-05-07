Подозреваемые уже уволены из рядов полиции, а также наказано их непосредственное руководство.

Жительница Черкасс в субботу, 6 мая, сообщила правоохранителям, что против ее 17-летней дочери было совершено преступление сексуального характера.

Правоохранители провели проверку и выяснилось, что к преступлению могут быть причастны двое полицейских, и об этом безотлагательно сообщили сотрудникам Государственного бюро расследований, идет речь на сайте Главного управления Нацполиции в Черкасской области.

Подозреваемых задержали, следователи ГБР сообщили им о подозрении. Задержанных уже уволили из полиции. Непосредственных руководителей подозреваемых полицейских отстранили от исполнения служебных обязанностей.

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"В полиции Черкасской области сотрудники внутренней безопасности и Главной инспекции Нацполиции проводят служебное расследование, материалы которого в кратчайшие сроки будут направлены в ГБР и приобщены к материалам уголовного производства", - говорится в сообщении.

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5 мая стало известно, что в Одессе арестовывали руководителя одного из отделов областного управления патрульной полиции. "Правоохранителя" обвиняют в вымогательстве взятки за сопровождение крупногабаритных грузов.

По сведениям следователей, злоумышленник наладил "схему" систематического получения денег за перевозку крупногабаритного груза и его сопровождение машиной полиции. Каждое сопровождение стоило 300 долларов.

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