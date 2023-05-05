По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о главе отдела безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции в Одесской области.

В Одессе арестован начальник одного из отделов областного управления патрульной полиции, который требовал взятки за сопровождение крупногабаритных грузов.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, ему инкриминируют вымогательство и получение взятки (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, правоохранитель наладил "схему" систематического получения денег за перевозку крупногабаритного груза и его сопровождение автомобилем полиции. Каждое сопровождение стоило 300 долл.

Видео дня

"Правоохранители задокументировали получение им от предпринимателя 600 долл. Полицейскому сообщили о подозрении, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 1 млн грн залога", - говорится в сообщении.

Как пояснили УНИАН в правоохранительных органах, по закону, если груз превышает установленный вес или габариты, нужно получать разрешение на перевозку. Также такие перевозки обязательно осуществляются в сопровождении полиции. При этом груз может быть совершенно разным.

По данным источника, о подозрении сообщили главе отдела безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции в Одесской области.

"На этой неделе в управлении были обыски, в частности, в связи с этими взятками. Еще силовики хотели попасть в кабинет руководителя управления, который имеет родственные связи с одним из руководителей Национальной полиции. Сейчас устанавливается, причастно ли руководство управления к взяткам за сопровождение грузов", - рассказал правоохранитель.

Вас также могут заинтересовать новости: