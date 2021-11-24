В горсовете сообщили о ночной аварии на электросетях.

Город-спутник Киева Вышгород остался без света и воды из-за коммунальной аварии.

Об этом говорится в сюжете ТСН. По данным местных ресурсов, в городе произошел инцидент на электрической подстанции. Из-за этого в городе нет воды, некоторые районы остались без электричества.

Родителей местных школьников попросили сегодня оставить детей дома. В соцсетях жители города с грустью шутят, что на прошлой неделе у них не было газа. Как только его поставку возобновили - произошел новый коллапс.

Ситуацию в городе уже прокомментировали местные власти. На странице Вышгородского городского совета в Facebook утром появилось сообщение об инциденте.

"Из-за аварии на электросетях, которая произошла ночью, в городе отсутствует водоснабжение. После устранения РЭМом аварийной ситуации на электросети, водоснабжение в г. Вышгород будет восстановлено. Время восстановления электроснабжения на сети РЭС не уточняет. Просим прощения за временные неудобства", - отмечают чиновники.

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Автор: Юрий Годован