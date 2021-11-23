Дороги и тротуары в столице обрабатывают противогололедными средствами.

Вечером во вторник, 23 ноября, в Киеве пошел первый снег.

В КГГА отчитались, что на дороги столицы выехали 173 единицы техники, чтобы обработать проезжую часть и тротуары противогололедными средствами.

Отмечается, что дорожники "Киевавтодора" начали обрабатывать мосты, подъемы и спуски, а также улицы из брусчатки еще до начала осадков.

"Сейчас специальная техника расположена на исходных позициях в городе, а также наносит жидкие хлориды, соль и песчаносоляную смесь", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, у "Киеватодора" для зимнего содержания дорог, мостов, тротуаров и велодорожек есть 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной спецтехники.

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Авторы: Катерина Шварц, Таня Поляковская