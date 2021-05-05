Подкурить парню согласились другие пассажиры.

В киевском метро был замечен очередной пассажир, который решил покурить прямо в вагоне.

Об этом сообщает "Сегодня".

Увидев, что его снимают на видео из соседнего вагона, парень показал неприличный жест. Стоит отметить, что в вагоне, помимо курящего, находились и другие пассажиры. Они, по данным журналиста-свидетеля, согласились подкурить ему в вагоне поезда.

Подобный инцидент - не первый в Киеве за последнее время. Ранее в столице курили в метро парень с девушкой, снимая это на видео для соцсети. Впоследствии их задержали, изучив записи с камер видеонаблюдения. Нарушителям грозит штраф.

На днях в столице неадекватным поведением отметились две девушки, начав курить и задувать свечи в церкви на Пасху. Позже им также пришлось извиняться.

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Автор: Юрий Годован