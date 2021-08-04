Ребенка госпитализировали.

В пригороде Одессы 2-летнего мальчика покусала собака породы алабай (среднеазиатская овчарка).

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сегодня 2-летнего жителя Одесского района госпитализировали.

По предварительной информации, ребенка укусил соседский алабай.

Произошло это, когда мальчик играл у себя во дворе и, пока взрослые занимались своими делами, просунул руку через смежный с соседями забор. У потерпевшего – рваные раны руки.

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Автор: Лариса Козовая