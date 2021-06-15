Осужденный утверждает, что сын хотел "сдать его в психушку".

Белгород-Днестровский горрайонный суд Одесской области к 7,5 годам лишения свободы приговорил пенсионера за попытку убийства собственного сына, который пригрозил ему, что отправит в психиатрическую больницу.

Это следует из соответствующего приговора, вынесенного на прошлой неделе.

Согласно документу, преступление совершено 15 декабря 2018 года в доме, в котором проживала семья.

Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил убить сына. Он достал из сейфа свое двуствольное охотничье ружье модели «ИЖ-27» и зарядил его двумя патронами калибра 16 мм.

Затем подошел к сыну, который в одной из комнат дома сидел за компьютером. При этом потпевший сидел спиной к двери и не видел приближающегося к нему отца.

Читайте такжеНа Ривненщине полицейского прокололи виламиЗлоумышленник выстрелил в потерпевшего, который в этот момент начал к нему поворачиваться лицом.

Пострадавший получил тяжелое огнестрельное дробное проникающее ранение в правую часть туловища – в легкие, брюшную полость, печень, плечо, что привело к открытым осколочным переломам костей и так далее.

«Далее потерпевший вскочил с места, и, несмотря на тяжелые ранения, в целях самообороны и защиты своей жизни и здоровья, схватился уцелевшей рукой за ствол ружья и начал бороться с обвиняемым. В результате потерпевшему и его матери, которая была в это время доме и прибежала на звук от выстрела, удалось вытолкать обвиняемого из дома во двор. Они забрали у него ружье, и закрыли дверь», - сказано в приговоре.

Однако даже после этого обвиняемый пытался попасть в дом, разбил окна и искал ружье, которое потерпевший и его мать спрятали.

В судебном заседании обвиняемый пояснил, что в день покушения он выпил два стакана вина, из-за чего у него произошла ссора с сыном. Во время конфликта тот сказал, что отдаст отца в психиатрическую больницу. Это пенсионера разозлило, и он взял ружье.

При этом изначально злоумышленник утверждал, что просто хотел напугать сына и выгнать его из дома. Якобы тот сам виноват во всем, так как бросился на него, начал бороться, а ружье неожиданно выстрелило. Когда скорая помощь увезла потерпевшего, пенсионер пытался себя убить с этого же ружья.

Позднее, во время судебных прений и последнего слова, обвиняемый все-таки принял свою вину.

В результате ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы. Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего, обязав осужденного выплатить сыну 300 тыс. грн в виде компенсации за моральный ущерб.

В Одесской области пенсионер стрелял в сына

В декабре 2018 года в городе Белгород-Днестровском Одесской области 64-летний мужчина нанес огнестрельное ранение сыну, после чего выстрелил себе в грудь.

Конфликт между отцом и сыном произошел из-за того, что пенсионер, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, начал ругаться с женой, угрожая ей физической расправой. Сын вступился за мать.

По данному факту было открыто производство по признакам ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Лариса Козовая