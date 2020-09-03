На место приехали спасатели со спецтехникой.

В столице на Подоле сегодня утром провалилась в асфальт машина "Киевводоканала".

Как сообщает "Страна", инцидент с транспортом коммунального предприятия произошел на улице Фроловской. Судя по кадрам, под землю ушла не вся машина, а лишь ее задняя часть.

На место приехали спасатели, которые при помощи спецтехники пытаются извлечь автомобиль.

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Автор: Юрий Годован