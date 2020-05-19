Обвал дома в Одессе: полиция изучит записи с камер видеонаблюдения (видео)

В результате обвала дома его жильцы не пострадали, поскольку дома никого не было.

Полиция изучит записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить причины обвала дома в Одессе. Известно, что пострадавших в результате разрушения жилого дома нет.

"Установлено, что обвал произошел в четырех квартирах. Полицейские установили их жителей и выяснили, что на момент происшествия никого из них дома не было", - сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Читайте такжеПричиной обвала многоэтажки в Одессе могли стать нарушения при строительных работах – полиция

По словам начальника Одесского областного отдела Национальной полиции Олега Беха, жители разрушенного дома будут перевезены до определенного мэрией места временного проживания.

Полицейские на месте происшествия провели осмотр, опросили свидетелей и очевидцев.

Как сообщал ранее УНИАН, 18 мая в центре Одессы обрушилась часть пятиэтажного жилого дома.

В 16:21 в службу спасения «101» поступила информация о том, что на ул. Торговой, 20 произошло частичное разрушение стены. Подозревали, что под завалами оказались люди.