В Одессе обрушилась стена жилого дома: под завалами ищут людей

Жильцы дома были срочно эвакуированы. Сейчас спасатели разбирают завалы.

Сегодня в центре Одессы произошло частичное обрушение пятиэтажного жилого дома.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, в 16:21 в службу спасения «101» поступила информация о том, что на ул. Торговая, 20 произошло частичное разрушение стены 5-этажного жилого дома.

«Установлено, что произошло частичное обрушение стены с первого по пятый этажи здания. Жильцы дома были срочно эвакуированы», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сейчас спасатели разбирают завалы. К аварийно-спасательным работам привлечены 9 единиц пожарно-спасательной и специальной техники и 42 человека личного состава.

Информации о потерпевших пока нет.

Жильцы утверждают, что причиной обрушения является стройка по соседству, на месте общественных бань. Люди говорят, что с началом этих строительных работ в их доме появились трещины.

Как сообщили в коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс», из-за обрушения дома на улице Торговой временно приостановлено движение троллейбусного маршрута №2.