Разбор завалов продолжается.

С 1 марта из-под завалов Харьковской областной государственной администрации (ХОГА) на улице Сумской достали тела уже 24 погибших.

Об этом 23 марта рассказал спикер Главного управления ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко, сообщает "Суспильне".

Спасатели продолжают разбирать завалы. Информации об окончательном количестве погибших еще нет, поскольку работы еще идут.

Обстрел Харьковской ОГА: что произошло

Как сообщал УНИАН, утром 1 марта под ракетный обстрел россиян попал харьковский Майдан Свободы - одна из крупнейших площадей в Европе, где расположена, в частности, Харьковская областная государственная администрация.

В первый день спасатели говорили о семи погибших, затем - о 10 жертвах.

Среди погибших не только люди внутри здания, но и те, кто находился возле администрации.

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