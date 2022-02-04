В аэропорту "Борисполь" пограничники обнаружили "живой" груз, осматривая багаж пассажиров.

Украинские пограничники в аэропорта "Борисполь" во время досмотра багажа пассажиров обнаружили завернутых в ткань и обвернутых клейкой лентой четырех соколов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня в аэропорту "Борисполь" сотрудники Госпогранслужбы, сотрудники таможни, СБУ и Службы авиационной безопасности обнаружили "живой" груз, который украинец планировал переправить в Доху. Необычный товар - четырех соколов нашли среди багажа. Птицы были завернуты в ткань и обмотанные клейкой лентой", - говорится в сообщении.

Установлено, что птиц пытался перевезти в Катар украинец 1966 года рождения. Именно на него был зарегистрирован этот багаж, однако сам он паспортный контроль не проходил и на посадку не явился.

Соколов изъяли, а в отношении нарушителя будут составлены соответствующие документы, добавили в ГПСУ.

Как сообщал УНИАН, ранее в аэропорту "Борисполь" таможенники перехватили груз с живыми птицами, который пытались вывезти по поддельным документам.