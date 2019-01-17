Более полутора тысяч щеглов застряли на таможне в "Борисполе" (фото, видео)

Таможенники конфисковали 1600 щеглов, которых везли в Иорданию. Птицы погибают в тесных клетках.

В аэропорту "Борисполь" таможенники перехватили груз с живыми птицами, который пытались вывезти по поддельным документам.

Об этом сообщают на сайте Государственной фискальной службы.

Ливанец хотел разместить 1600 щеглов на складе временного хранения в аэропорту, пока оформит таможенные документы. Он предоставил документы от общественного объединения, в котором птиц оценили на сумму в 80 тысяч гривень.

Читайте такжеСтало известно об условиях содержания многострадальных овец в Одессе (видео)

Таможенники начали проверять бумаги ливанца и выяснили, что ОО, от которого вроде бы и перевозились птицы, не имеет права осуществлять такие поставки.

Каких-либо дополнительных документов на закупку живых декоративных птиц у иностранца не было.

Щеглов изъяли до решения суда и отправили на хранение в конноспортивный комплекс "Магнат".

Ксения Среда, журналистка телеканала "Украина", которая находится в комплексе, на своей странице в Facebook написала, что птиц до сих пор держат в тесных клетках. Треть из них уже погибли.

В комментариях она добавляет, что клетки опломбированы, снять пломбу можно только с разрешения Минэкологии. Там, в свою очередь, должны выяснить, что птицы не выращены в неволе.

В "Магнат" уже приехали волонтеры. Они поят и кормят щеглов.

Ранее подобная ситуация случилась в Одесской области. В морском порту Черноморская несколько недель в трехуровневой фуре стояли 300 овец.

Выжили из них чуть больше 200. Их отправят на экоферму.