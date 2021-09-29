В полиции раскрыли детали очередной схемы мошенничества.

"Иностранец из интернета" выманил у жительницы Умани Черкасской области почти на 186 тысяч гривень, обещая забрать ее в США.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.

"Пара познакомилась в интернете. Мужчина обещал забрать 37-летнюю женщину при условии, если она получит его пенсию, заработанную за два года службы в США, и сохранит два миллиона долларов у себя до его приезда. И чтобы получить указанные деньги, которые должны были поступить по почте, женщина, по просьбе мужчины, должна была оплатить сбор в сумме 185 892 гривень. Что она и сделала", – говорится в сообщении.

Женщина перечислила деньги на карточку клиента банка.

Читайте такжеВ Чернигове мошенники выманили у женщины 40 тысяч гривень за "фотодоказательства" измены мужа"У нее не возникало никаких подозрений пока, "иностранец из интернета" не попросил снова перечислить почти сто тысяч гривень для якобы оформления документов в полиции связанных с переездом. Тогда женщина поняла – ее обманули", – добавили в полиции.

Ранее сообщалось, как на Харьковщине арестанты выманили у украинцев через интернет 18 миллионов гривень. А в Польше трое граждан Украины выманивали деньги у пожилых людей методом "на внука".

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Автор: Катерина Шварц