Украина имеет суверенное право определять собственные приоритеты в выборе альянсов по коллективной безопасности, заявил представитель Госдепартамента.

В Соединенных Штатах Америки отреагировали на "красные линии" Кремля в отношениях Украины и Организации Североатлантического договора (НАТО).

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс в микроблоге Twitter.

"Каждая страна имеет суверенное право определять свой собственный выбор относительно коллективной безопасности. Мы уверяем в нашей неизменной поддержке суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений Украины", - подчеркнул Прайс.

Читайте также"Тысячи киллометров угрозы на границе": Кулеба о "договоренностях" Лукашенко и Путина

"Красные линии Кремля" и реакция Украины

На днях командующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина воплощает стандарты НАТО и готова к вступлению, но политическое решение должен принять Альянс.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин считает расширение инфраструктуры НАТО на территорию Украины пересечением "красных линий". Россия и Беларусь рассматривают "действия по обеспечению безопасности двух государств" в ответ на сотрудничество Украины с Альянсом.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что Украина сама разберется, что ей делать в интересах собственного народа и безопасности Европы.

Автор: Виталий Саенко