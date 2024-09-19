По словам Дмитрука, из Украины он сбежал "временно и вынужденно", поскольку якобы получал угрозы.

Беглый нардеп Артем Дмитрук, который объявлен в розыск, рассказал, как бежал из Украины. Более того, он заявил, что причиной стали угрозы убийством.

Соответствующие заявления Дмитрук сделал в интервью на канале одесского юриста Тараса Никифорчука. Нардеп-беглец заявил, что бежал "в пиковой ситуации", когда начал получать угрозы и якобы заметил за собой слежку.

"Была уже пиковая ситуация, когда преследование за мной и моей семьей набрало максимальные обороты, меня просто хотели ликвидировать, указание было дано из Офиса президента, за мной уже долгое время, несколько месяцев следили спецслужбы Украины, и организованные преступные группы, это подтвердили, собственно, они сами. Это было все абсолютно незаконным... Я это видел и знал", - заявил Дмитрук.

Решение о побеге Дмитрук принял 20 августа, когда парламент принимал закон о запрете УПЦ МП. Сначала в Молдову нардеп отправил свою семью, а 23 августа сам выехал в Одесскую область. Его вывез "водитель товарища".

По версии Дмитрука, границу он пересекал самостоятельно пешком. 24 августа он добрался до первого отделения полиции рядом с пунктом пропуска "Паланка".

"Мне пришлось ножками с портфельчиком долго-долго идти, чтобы дойти до этого участка Молдовы, пришел туда, абсолютно выполнил все свои гражданские обязанности, заполнил необходимые документы, анкеты, после чего получил специальный документ, который давал мне разрешение покинуть территорию Молдовы. И начал свое движение дальше", - сообщил Дмитрук.

При этом Дмитрук не сообщил, как именно он пересек украинскую границу, и кто ему в этом помогал. Он утверждает, что сбежал "временно и вынужденно", а его права и полномочия не должны были ограничивать в период военного или чрезвычайного положения в соответствии с законом "О статусе народного депутата".

Бегство Дмитрука из Украины

Как сообщал УНИАН, 23 августа Дмитрук сбежал из Украины. Пресс-служба Государственного бюро расследований сообщила, что установлены обстоятельства и личности трех человек, которые незаконно переправили нардепа через государственную границу Украины.

Позже в Государственной пограничной службе Украины рассказали, что Дмитрук пересек границу не через пункт пропуска. Сообщалось, что он сделал это по зеленому участку.

Впоследствии "hromadske" обнародовало видео, на котором видно, как человек, похожий на политика, находится в одном из торговых центров в Лондоне. Датируется это видео 1 сентября 2024 года.

Впоследствии Киевский районный суд Одессы отправил под стражу одного из участников незаконной переправки через госграницу народного избранника, подозреваемого в нападениях на граждан, в том числе правоохранителя. В СИЗО отправили мужчину, который отслеживал пограничные патрули.

Позже советник по стратегическим коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян рассказала, что Бюро и следствие видели признаки подготовки к организации возможного побега Дмитрука.

По ее словам, ГБР делает все для того, чтобы установить, как именно ему удалось пересечь границу нелегально, за пределами пункта пропуска на территорию так называемого Приднестровья.

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