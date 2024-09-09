Нардеп рассказал, что было в его косметичке, изъятой спецслужбами.

Беглый народный депутат Артем Дмитрук просит вернуть ему деревянный крест, тогда как Офис генерального прокурора просит Интерпол поискать его самого.

В своем Telegram-канале Дмитрук выложил видео, где рассказывает, как недавно был с семьей в Молдове. "Недавно я и моя семья, я был в Молдове, семья была и в Молдове, и в Румынии. Там было много неприятностей", - сказал он.

Нардеп привел пример, что пользовался услугами такси в Молдове, "одной из транспортных компаний молдавских". "После того, как я покинул Молдову, спецслужбы Молдовы остановили, спецслужбы Молдовы и спецслужбы Украины, останавливали машины этих молдаван, переворачивали их, проводили обыски, вызывали на допросы... В одной из машин был мой крест деревянный, такой достаточно большой крест, подаренный мне моими друзьями из Грузии", - рассказал Дмитрук.

Он добавил, что там также был "классный, красивый молитвослов в деревянной обертке", книга о религии и косметичка.

"Спецслужбы Молдовы изъяли эти мои вещи и передали СБУ. Так вот, что я прошу: верните крест. Верните крест, верните мой молитвослов. Мою книгу, желательно. А косметичку можете оставить. Там у меня есть хорошая электронная зубная щетка, паста, уход за бородой, масло такое специальное, паста. Поэтому можете пользоваться, пожалуйста, я разрешаю. Косметичку можете забрать, а крест верните, преступники, негодяи", - сказал нардеп.

В то же время Офис генерального прокурора заявил, что согласно международным договорам о выдаче правонарушителей обращается к ряду соответствующих стран с запросом о задержании и временном аресте народного депутата, подозреваемого в нападениях на военного и правоохранителя, с целью его дальнейшей выдачи Украине.

Кроме того, отмечается, что по согласованию с ОГП в учеты Генерального секретариата Интерпола было внесено ходатайство о публикации Красного оповещения относительно указанного народного депутата Украины.

В прокуратуре напомнили, что по ходатайству Офиса генпрокурора Печерский районный суд г. Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, после чего была инициирована процедура его розыска, в том числе международного.

Побег Дмитрука из Украины

Как сообщал УНИАН, 23 августа Дмитрук сбежал из Украины. Пресс-служба Государственного бюро расследований сообщила, что установлены обстоятельства и личности трех человек, которые незаконно переправили нардепа через государственную границу Украины.

Позже в Государственной пограничной службе Украины рассказали, что Дмитрук пересек границу не через пункт пропуска. Сообщалось, что он сделал это по зеленому участку.

Впоследствии "hromadske" обнародовало видео, на котором видно, как человек, похожий на политика, находится в одном из торговых центров в Лондоне. Датируется это видео 1 сентября 2024 года.

Впоследствии Киевский районный суд Одессы отправил под стражу одного из участников незаконной переправки через госграницу народного избранника, подозреваемого в нападениях на граждан, в том числе правоохранителя. В СИЗО отправили мужчину, который отслеживал пограничные патрули.

Позже советник по стратегическим коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян рассказала, что Бюро и следствие видели признаки подготовки к организации возможного побега Дмитрука.

По ее словам, ГБР делает все для того, чтобы установить, как именно ему удалось пересечь границу нелегально, за пределами пункта пропуска на территорию так называемого Приднестровья.

Вас также могут заинтересовать новости: