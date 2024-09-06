Ранее СМИ сообщали, что Дмитрука видели в Лондоне.

ГБР и следствие усматривало признаки подготовки к организации возможного побега нардепа Артема Дмитрука, заявила в эфире телемарафона советник по стратегическим коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

"Но у следствия не было законных оснований для того, чтобы обезопасить, задержать и этот план по побегу довести до провала. Мы акцентировали внимание на том, что именно по материалам ГБР - Офисом и Генпрокурором было объявлено подозрение. Уже после того, как он покинул территорию Украины. Если бы было подозрение (до побега, - УНИАН) - были бы законные основания", - сказала Сапьян.

Она добавила, что сейчас ГБР делает все для того, чтобы установить, как именно ему удалось пересечь границу нелегально, вне пункта пропуска на территорию так называемого Приднестровья.

Видео дня

"Также делается все для того, чтобы установить место его пребывания на сегодняшний день. В частности, в конце прошлой недели мы сообщали, что его объявляли в международный розыск. Для того, чтобы он попал в базу Интерпола, надо еще несколько технических моментов, когда эта процедура запускается. И тогда Украина и ГБР может рассчитывать, что наши коллеги, правоохранители из других государств будут активно сотрудничать и будут иметь законные основания, чтобы задержать нардепа на территории другой страны", - добавила Сапьян.

Кроме того, советник отреагировала на видео, которое накануне появилось в СМИ, на котором нардеп Артем Дмитрук находится в Лондоне.

"Видео было обнародовано в СМИ, якобы депутат был зафиксирован в таком то месте в Великобритании. Конечно, следствие сразу обратилось к своим коллегам из Великобритании для того, чтобы те могли действительно подтвердить, что этот депутат находится там. Конечно, у них появятся законные основания для того, чтобы его задержать", - пояснила Сапьян.

Побег Артема Дмитрука: что известно

23 августа народный депутат Артем Дмитрук сбежал из Украины. Пресс-служба Государственного бюро расследований сообщила, что установлены обстоятельства и личности трех человек, которые незаконно переправили нардепа через госграницу Украины.

Позже в ГПСУ рассказали, что народный депутат Артем Дмитрук пересек границу не через пункт пропуска. Сообщалось, что нардеп пересек границу по зеленому участку.

Впоследствии "hromadske" обнародовало видео, на котором видно, как человек, похожий на политика, находится в одном из торговых центров в Лондоне. Датируется это видео 1 сентября 2024 года.

Накануне Киевский районный суд Одессы отправил под стражу одного из участников незаконной переправки через государственную границу народного избранника, подозреваемого в нападениях на граждан, в том числе правоохранителя. В СИЗО отправили мужчину, который отслеживал пограничные патрули.

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