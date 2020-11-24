Общаться с журналистами мужчина не стал.

Семейный врач из Житомира, об избиении которой пациентом в рабочем кабинете стало известно на днях, рассказала обстоятельства инцидента.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Пострадавшей оказалась 34-летняя медик, сейчас она находится в гинекологическом отделении из-за угрозы потери беременности. У Инны Савчин диагностировали сотрясение головного мозга, угрозу беременности и ссадины на теле.

Что произошло

Во время приема пациентов в кабинет ворвался мужчина, без объяснений снял с себя маску, начал плеваться, а потом схватил ее за халат.

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"Тянет меня через все столы, бросает стул в медсестру, хватает меня, тянет и бросает об пол, я ударилась головой", - говорит Инна Савчин.

Женщине удалось вытащить из сумочки газовый баллончик и прыснуть в лицо нападавшему. На ее крики прибежали коллеги, после чего злоумышленник скрылся. На место вызвали полицию, впоследствии личность нападавшего установили - это 50-летний местный житель. Причиной нападения, по данным полиции, является отказ врача подписывать с пациентом декларацию.

"Да, я ему отказала после его угроз, что, мол, "я тебя убью, ты здесь работать не будешь, ты отсюда не выйдешь", - говорит пострадавшая.

Она добавляет, что хорошо знает нападавшего: он ее преследует уже несколько месяцев.

"Декларация у нас заключается с апреля 2018 года. У него была возможность 150 раз это сделать. Если это нельзя сделать с одним врачом, это можно сделать с третьим, четвертым", - говорит и. о. руководителя Центра первичной медико-санитарной помощи Житомира Людмила Бондаренко.

Что известно о нападавшем

Журналисты разыскали адрес, где живет мужчина, однако он закрылся в доме и не отвечал на телефонные звонки. Соседи его поступку по отношению к врачу не удивляются.

"Ко всем претензии (высказывает, - УНИАН), то есть, все соседи от него страдают. У него мать-пенсионерка, он нигде не работает, сидит на ее пенсии. Он и ее грызет, там и мать бедная", - говорит сосед Максим Чепак.

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За последние три года мужчина написал 170 жалоб в разные инстанции, говорят в полиции. И даже уже успел пожаловаться на копов, которые его привезли в участок на допрос. Избиение медика следователи расценивают как хулиганство. В ходе расследования нападавшему назначат и психиатрическую экспертизу.

Последствия нападения

Теперь в амбулатории, где произошло нападение, собираются установить камеры наблюдения и нанять охрану. Агрессивных пациентов больше, жалуются медики.

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Автор: Юрий Годован