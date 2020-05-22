В Запорожской области мужчина облился бензином и поджег себя - СМИ
09:43, 22 мая 2020Происшествия
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Что стало причиной такого поступка - неизвестно.
Пострадавший получил термические ожоги 1 и 2 степени / фото pixabay.com
В с. Новоалексеевка Запорожской области мужчина совершил самоподжог.
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Мужчина 52 лет облил себя бензином и поджег, сообщает ria-m.tv.
Как сообщается, на месте происшествия работала фельдшерская бригада.
По данным издания, пострадавший получил термические ожоги туловища 1-2 степени. Он был госпитализирован в Приморскую ЦРБ.
Причины, толкнувшие пострадавшего на такой отчаянный шаг, не сообщаются.
Как сообщал УНИАН, в России послушник Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко сжёг себя заживо, узнав, что заразился коронавирусом.
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