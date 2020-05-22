В Запорожской области мужчина облился бензином и поджег себя - СМИ

Что стало причиной такого поступка - неизвестно.

В с. Новоалексеевка Запорожской области мужчина совершил самоподжог.

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Мужчина 52 лет облил себя бензином и поджег, сообщает ria-m.tv.

Как сообщается, на месте происшествия работала фельдшерская бригада.

По данным издания, пострадавший получил термические ожоги туловища 1-2 степени. Он был госпитализирован в Приморскую ЦРБ.

Причины, толкнувшие пострадавшего на такой отчаянный шаг, не сообщаются.

Как сообщал УНИАН, в России послушник Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко сжёг себя заживо, узнав, что заразился коронавирусом.