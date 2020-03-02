Ожоги 40% тела и сломанные конечности: на Хмельнитчине подростка ударило током на крыше вагона

Парень залез на вагон-зерновоз и получил травмы от поражения током.

В Хмельницкой области подросток получил ожоги 40% тела и переломы в результате поражения электрическим током на вагоне-зерновозе.

Читайте такжеВзрыв снаряда в Днепре: пострадавшего мальчика прооперировали – он будет жить (видео)

Как сообщает пресс-центр компании «Укрзализныця», вчера, 1 марта, около 20.00 пятнадцатилетний подросток поднялся на вагон-зерновоз и получил травмы от поражения электрическим током на станции Войтовцы (Хмельницкая обл.).

Парень был вместе с другом, который обратился к дежурной по станции с просьбой вызвать «скорую» для товарища. Работники железной дороги вызвали медиков и полицию, пострадавший был доставлен в Волочискую районную больницу. У него диагностированы ожоги 40% тела, а также переломы ноги и руки.

По данным «Укрзализныци», в общем, в этом году в результате поражения электрическим током на железнодорожном транспорте были травмированы четыре человека, из них двое - смертельно.

Чаще всего причиной травмирования является несоблюдение правил безопасности граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры.