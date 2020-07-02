В курортной Кирилловке произошло отравление на базе отдыха, 15 человек в больнице

Среди пострадавших - 10 детей. Всех госпитализированных также проверяют на коронавирус.

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области произошло массовое отравление, на данный момент госпитализированы 15 человек.

Об этом УНИАН сообщили в Кирилловском поселковом совете.

На данный момент известно, что отравление произошло на одной из баз отдыха в Кирилловке.

Вечером в среду, 1 июля, отдыхающие, среди которых 10 детей, начали жаловаться на общее недомогание, у них началась рвота и поднялась высокая температура.

Всех заболевших экстренно госпитализировали в Акимовскую центральную районную больницу. На базе отдыха работают специалисты Запорожского областного лабораторного центра, которые устанавливают очаг заражения.

По предварительным данным, все заболевшие питались в столовой базы отдыха.

Всех госпитализированных медики также тестируют на возможное наличие коронавируса.

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