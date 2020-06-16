На Закарпатье полиция расследует обстоятельства избиения 18-летней девушки полицейской

Материалы уголовного производства будут направлены в Государственное бюро расследований.

Закарпатская полиция открыла уголовное производство по факту превышения полицией служебных полномочий по делу избиения 18-летней девушки полицейской в Межгорском районе области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Закарпатской области.

Как отметили в полиции, уголовное производство открыто по ч. 2 статьи 365 УК «Превышение власти или служебных полномочий».

В отделе коммуникации областной полиции уточнили, что речь идет о том, что вчера, 15 июня, в Межгорское отделение полиции обратилась девушка (2002 года рождения) с заявлением о том, что 14 июня около 3 часов ночи в админздании Межгорского отдела сотрудница полиции якобы причинила ей телесные повреждения.

«Заявительнице предоставлено направление на судмедэкспертизу для установления, при наличии, степени тяжести телесных повреждений. Данные материалы уголовного производства будут направлены в Государственное бюро расследований», - уточнили в отделе коммуникации.

В ведомстве также уточнили, что по факту также начата служебная проверка.

Как сообщалось, вчера 18-летняя девушка выложила в соцсети видео, на котором она рассказывает подробности инцидента. По ее словам, она с подругами отдыхала в пгт Межгорье на аллее, где к ним начали приставать несколько молодых людей. Девушки вызвали полицию, в результате чего заявительницу вместе с ребятами доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств. Там, по словам девушки, женщина-полицейская издевалась над ней и причинила телесные повреждения.

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