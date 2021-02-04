В Виннице задержали ранее судимого мужчину, который угрожал взорвать гранаты в квартире с 6-летним ребенком и женой.
По информации отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Винницкой области 3 февраля в 23:20 на спецлинию «102» позвонил неизвестный и сообщил, что находится в квартире по улице Замостянской и собирается взорвать две гранаты.
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Отмечается, что в действие была введена полицейская специальная операция «Гром», на место происшествия выехали все службы оперативного реагирования полиции. Из дома эвакуировали жителей.
«Ситуацию затрудняло то, что в квартире с потенциально вооруженным и опасным мужчиной находились его жена и 6-летний ребенок. Злоумышленник был нетрезв и жаловался на жизнь», - говорится в сообщении.
После почти двух часов переговоров полицейским удалось уговорить жену, которая тоже была нетрезвая, приоткрыть входную дверь, после чего бойцы спецподразделения КОРД вошли в квартиру и задержали злоумышленника. Взрывоопасных предметов в квартире не обнаружили.
По данным полиции, 44-летний задержанный ранее был неоднократно судим за имущественные преступления, разбой, незаконное завладение автотранспортом и 13 лет отбывал наказание в местах лишения свободы.
В действиях задержанного усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 259 УК (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).
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