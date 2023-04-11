По предварительным данным, никто не пострадал.

В Киеве на Крещатике горит корпус Киевского национального университета имени Карпенко-Карого.

"Горит на третьем этаже четырехэтажного учебного корпуса Киевского национального университета имени Карпенко-Карого", - сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Локализация пожара на площади 10 кв. м. на Крещатике. Спасательные подразделения продолжают работать над ликвидацией возгорания в помещении корпуса университета имени Карпенко-Карого", - добавил он.

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В Киеве спасатели ликвидировали пожар в университете имени Карпенко-Карого на Крещатике. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"11 апреля в 9:41 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на ул. Крещатик, в Шевченковском районе столицы. По прибытию пожарные установили, что произошло возгорание в одном из помещений на 2 этаже 4-этажного здания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 10:15 возгорание было ликвидировано на площади 10 кв. м. По предварительным данным, никто не пострадал.

Инциденты в Киеве - детали

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В Киеве за расстрел киоска в Соломенском районе задержан мужчина. Событие произошло 8 апреля 2023 года. Согласно материалам уголовного производства, уроженец города Донецк, находясь в состоянии алкогольного опьянения, находился возле одного из торговых киосков возле Соломенского рынка.

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