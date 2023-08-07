Спасатели считают, что это могло произойти из-за утечки газа.

Вечером в Полтаве произошел взрыв в многоэтажном доме. Сейчас известно о двух пострадавших.

Об этом пишет Общественное со ссылкой на представителя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Полтавской области Виталия Шкаревского. По его словам, взрыв произошел в микрорайоне Институт связи. Шестерых человек удалось деблокировать, остальных жителей эвакуировали.

Двух человек госпитализировали в больницу. По предварительной версии, произошел взрыв газа. Возле многоэтажки работает координационный штаб, территорию оградили. В горсовете говорят, что на днях будут обсуждать оказание материальной помощи жителям.

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Взрывы газа в жилых домах: новости

Напомним, в ночь 22 июня в 16-этажном доме в Киеве прогремел мощный взрыв, начался пожар. Возгорание ликвидировали в 08:10.

По данным полиции, взрыв мог произойти из-за утечки газа в одной из квартир. В результате взрыва погибли два человека, еще 18 - получили ранения. Были повреждены по меньшей мере три квартиры.

В феврале из-за утечки газа произошел взрыв в доме в Запорожье. В результате инцидента пострадала женщина, ее соседи смогли спастись. Спасатели сообщали о повреждении опорной конструкции и серьезных разрушениях.

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