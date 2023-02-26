Инцидент случился в девятиэтажке в Днепровском районе города.

В Запорожье произошла масштабная утечка газа в многоквартирном жилом доме. Из-за взрыва на месте происшествия ранения получила пожилая женщина.

По данным ГСЧС, инцидент случился 25 февраля около 9:40 в девятиэтажке в Днепровском районе в квартире на втором этаже. Вследствие взрыва в доме повредилась опорная конструкция, что привело к значительным разрушениям.

Спасатели отмечают, что в соседней квартире находилась семья, которой чудом удалось выжить благодаря правилу "двух стен": глава семейства сначала отвел дочь и жену в ванную комнату, а потом бросился на помощь пострадавшей 75-летней жительнице.

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"Мужчина обнаружил небольшое возгорание шкафа и пола, погасил его с помощью подручных средств. На полу заметил пожилую женщину, которую взял на руки и отнес в ванную комнату. Затем, чтобы убедиться, что других пострадавших в доме нет, мужчина обошел квартиру и услышал шипение из кухни. Смельчак отодвинул газовую плиту и перекрыл вентиль", - говорится в сообщении.

На месте инцидента работали 20 спасателей и 4 единицы техники ГСЧС.

Пожар в Подольском районе Киева

Напомним, что 25 февраля в столице Украины вспыхнул крупный пожар на предприятии в Подольском районе: дым от огня разносился по всей правой стороне берега Киева.

Позже СМИ уточнили, что пожар произошел на складах с лакокрасочными материалами в помещении площадью 3000 кв. м., о пострадавших не сообщалось. Вследствие инцидента было перекрыто движение на части улицы Новоконстантиновской и полностью перекрыта улица Нахимова.

Как позже уточнил мэр Киева Виталий Кличко, пожар удалось ликвидировать около 17:35. На данный момент причину происшествия не называют, однако говорят, что в этот день посторонних на территории предприятия не было.

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