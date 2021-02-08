На место происшествия были вызваны спасатели ГСЧС \ фото УНІАН
Сегодня в Одесском апелляционном суде, расположенном на улице Ивана и Юрия Лип, произошел пожар.
Читайте такжеВ суде Одессы порезал себе шею мужчина, угрожавший взорвать McDonald'sОб этом заявила пресс-служба суда.
«В помещении Одесского апелляционного суда вследствие замыкания в электрощитовой, произошло возгорание, которое было немедленно ликвидировано собственными силами», - сказано в сообщении.
Отмечается, что в целях безопасности все сотрудники суда были немедленно эвакуированы и вызвана ГСЧС.
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