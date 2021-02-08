Всех людей эвакуировали. Причина возгорания - замыкание в электрощитовой.

Сегодня в Одесском апелляционном суде, расположенном на улице Ивана и Юрия Лип, произошел пожар.

Читайте такжеВ суде Одессы порезал себе шею мужчина, угрожавший взорвать McDonald'sОб этом заявила пресс-служба суда.

«В помещении Одесского апелляционного суда вследствие замыкания в электрощитовой, произошло возгорание, которое было немедленно ликвидировано собственными силами», - сказано в сообщении.

Отмечается, что в целях безопасности все сотрудники суда были немедленно эвакуированы и вызвана ГСЧС.

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Автор: Лариса Козовая