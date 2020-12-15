В Великомихайловском районе Одесской области 21-летняя девушка подозревается в убийстве сожителя.

Читайте такжеВ Одессе 16-летний юноша жестоко избил подростка из-за сплетен в соцсетяхКак сообщили УНИАН в отделе коммуникаций

Главного управления Национальной полиции в Одесской области, о смерти 34-летнего мужчины в правоохранительные органы сообщили его родственники, обнаружившие тело рано утром 11 декабря.

На место выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что мужчина скончался от колотой раны в область сердца.

«21-летняя сожительница мужчины сразу заявила, что он сам себя ранил. Мол, во время ужина он ненадолго вышел на улицу, а в дом вернулся уже с ранением, от которого вскоре скончался», - рассказали в главке.

В ходе следствия женщина призналась, что это она ударила сожителя ножом, когда между ними возникла ссора. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы скрыть следы преступления, она вымыла пол от крови, а нож спрятала под ковер. Орудие преступления полицейские изъяли и направили на экспертизу.

Девушке объявлено подозрение в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное ей грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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