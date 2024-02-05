Подросток довез жертву до промежуточной железнодорожной станции, завел в подвал заброшенного здания и забил ударами по голове.

Полицейские рассказали, что 15-летняя Мишель Пиявчик, которую считали пропавшей без вести, и ее убийца познакомились в социальной сети, а доверие к новому "другу" стало роковым. Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, установлено, что 16-летний фигурант познакомился с Мишель через мобильное приложение "Telegram".

Во время общения он узнал, что девочка владеет дорогими вещами, среди которых – гаджет, и решил присвоить чужое имущество. По данным следствия, он обманул "подругу", которая ему полностью доверилась.

"Злоумышленник предложил встретиться на Одесском железнодорожном вокзале и поехать на электричке к нему в гости. Довез ее до промежуточной железнодорожной станции "Рауховка" и завел в подвал заброшенного здания бывшего весового комплекса, где убил. По предварительным данным, потерпевшая погибла от черепно-мозговой травмы", - говорится в сообщении.

Убедившись, что девушка не подает признаков жизни, злоумышленник забрал ее вещи, забросал тело хламом и скрылся.

Правоохранители добавляют, что окончательная причина смерти Пиявчик будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства, которые направили на экспертизу. Дома у парня нашли часть вещей убитой, некоторое ее имущество он успел продать.

Фигуранта сразу задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. На основании собранных доказательств следователи сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве, совершенном из корыстных побуждений (п. 6 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Юноше грозит от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Сегодня Киевский районный суд Одессы избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Убийство 15-летней девушки в Одесской области

2 февраля в Одесской области пропавшего без вести ребенка нашли убитым. 15-летняя Мишель Пиявчик ушла из дома 21 января и не вернулась. Об исчезновении девочки 30 января полицию известила бабушка, которая рассказала, что внучка перестала выходить с ней на связь.

Впоследствии стало известно, что ее убийцей оказался подросток по имени Дмитрий, ему 16 лет. Злоумышленник в заброшенном здании бывшего весового комплекса нанес жертве повреждения, не совместимые с жизнью.

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