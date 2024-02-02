По словам правоохранителей, личность предполагаемого убийцы установлена.

В Одесской Области нашли убитой девочку, которую было объявлено в розыск, как пропавшую без вести. По данным регионального главка Национальной полиции, 15-летняя Мишель Пиявчик исчезла почти две недели назад, но правоохранителям об этом стало известно лишь несколько дней назад.

"Об исчезновении несовершеннолетней жительницы Одесского района 30 января в территориальное подразделение полиции сообщила ее бабушка. Женщина рассказала, что внучка еще 21 января ушла из дома и перестала выходить с ней на связь", - рассказали в полиции.

Родственница говорила, что девушка была одета в темную куртку, спортивные штаны, черный шарф в клетку и имела при себе черный рюкзак.

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Полицейские начали производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого развернули поиски подростка.

Уже сегодня, 2 февраля, тело девушки со следами насильственной смерти нашли в Березовском районе.

По словам правоохранителей, личность предполагаемого убийцы установлена. Сейчас с ним проводятся неотложные следственные мероприятия. Более подробную информацию в полиции обещают предоставить впоследствии.

Как сообщают очевидцы, тело девочки найдено в районе населенного пункта Рауховка, рядом с железнодорожным полотном, недалеко от элеватора. Якобы потерпевшая была изнасилована, она сирота, у нее также украли телефон. Сегодня люди видели, что правоохранители проводили следственный эксперимент, и якобы под подозрением - 17-летний местный житель. Так ли это - пока неизвестно.

Насилие над детьми в Украине - детали

В Днепропетровской области задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве и изнасиловании 16-летней девушки в Пятихатках. Преступление произошло еще 4 сентября, мать девушки сообщила полицейским, что потеряла с ней связь. Ночью тело нашли в зарослях возле одного из домов. В ходе расследования полицейские опросили почти всех жителей, изучили записи камер видеонаблюдения, осмотрели более тысячи автомобилей и проверили на причастность к преступлению около 600 человек. В конце сентября они "вышли" на подозреваемого - 46-летнего ранее судимого местного жителя. Впоследствии его задержали.

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