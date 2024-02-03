Юноше грозит до 15 лет лишения свободы.

В Одесской области задержала подростка по подозрению в убийстве 15-летней Мишель Пиявчик, которую мертвой нашли накануне.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, поиски девушки продолжались четыре дня, нашли ее вчера недалеко от железнодорожного полотна. По подозрению в убийстве задержали 16-летнего парня, с которым она познакомилась незадолго до смерти.

"Предварительно установлено, что злоумышленник в заброшенном здании бывшего весового комплекса нанес жертве повреждения, не совместимые с жизнью. Окончательная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы", - рассказали в полиции.

Как добавляют правоохранители, чтобы скрыть преступление, молодой человек забросал тело убитой хламом.

С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства, которые направят на экспертизу. Также криминалисты следственного управления ГУНП в Одесской области с помощью мобильной ДНК-лаборатории оперативно исследовали биологические следы, изъятые во время первоочередных следственных действий, и биологические образцы убитой и фигуранта. Результаты исследования подтвердили причастность парня к совершению данного преступления.

Юношу задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. За содеянное молодому человеку грозит до 15-ти лет лишения свободы.

Как сообщают пользователи социальных сетей, девушка, тело которой нашли вчера в Рауховке, познакомилась с парнем, по имени Дмитрий, в интернете. Якобы тот предложил ей переехать к нему жить и та согласилась, потому что хотела взрослой жизни и не желала "сидеть на шее" у бабушки. Также говорится, что парень, увидел, что "подруга" владеет различной техникой (гаджетом и т.д.) и предложил это продать и жить на эти деньги.

"Она соглашается и идут они зачем-то в старое здание на железной дороге, где он оглушает ее камнем и забирает все вещи. Далее раздевает (факт изнасилования проверяется) и пакует в мусорные пакеты с целью замаскировать тело под мусор. Вычислили и задержали его через телефон, сигнал которого в последний раз "бился" в Рауховке, в нем и нашли переписку с девочкой", - известил один из Telegram-каналов.

Убийство подростка в Одесской области

Напомним, 2 февраля в Одесской области нашли убитой 15-летнюю Мишель Пиявчик, которая ушла из дома 21 января. Об исчезновении несовершеннолетней жительницы Одесского района 30 января полицию известила бабушка ребенка. Женщина рассказала, что внучка перестала выходить с ней на связь.

Полицейские начали производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого развернули поиски подростка.

Тело девушки со следами насильственной смерти нашли в Березовском районе, в районе населенного пункта Рауховка, рядом с железнодорожным полотном.

Вас также могут заинтересовать новости: