Арестован бизнес-партнер известного одесского бизнесмена Бориса Кауфмана.

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал с возможностью внесения залога в размере 124 млн грн бывшего народного депутата Александра Грановского, который держал под контролем должностных лиц Одесского городского совета.

Мера пресечения избрана сегодня, 8 декабря, об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 124 млн грн залога бывшему народному депутату - еще одному организатору преступной организации, которая держала на контроле должностных лиц Одесского городского совета, бюджетные расходы города, деятельность местных коммунальных предприятий и совершала другие коррупционные преступления", - говорится в сообщении.

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В случае внесения залога на подозреваемого будут возложены определенные обязанности. В частности, не отлучаться из Одессы без разрешения детектива, прокурора или суда, сообщать об изменении своего места жительства или работы. Кроме того, сдать на хранение в соответствующее территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины паспорт (паспорта) для выезда за границу, носить электронное средство контроля (браслет).

Как сообщили УНИАН в правоохранительных органах, мера пресечения избрана Александру Грановскому - бизнес-партнеру известного одесского бизнесмена Бориса Кауфмана, который тоже является подозреваемым по этому делу.

Кроме того, 7 декабря суд арестовал доверенное лицо этих организаторов преступной организации. Мера пресечения избрана в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 19,8 млн грн. По некоторым данным, это руководитель ряда предприятий, принадлежащих Кауфману.

Задержание в Одессе участников преступной организации, взявшей под контроль горсовет

Справка УНИАН. 5 декабря в Одессе задержали троих участников преступной организации, которая взяла под контроль Одесский городской совет и бюджет города.

Среди фигурантов - одесский бизнесмен, бывший депутат одесского горсовета, мажоритарный владелец табачного гиганта TEDIS Ukraine и бенефициар группы Vertex United Борис Кауфман.

7 декабря ВАКС арестовал его с возможностью внесения залога 129 млн грн.

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