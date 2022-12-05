Правоохранители изымают документы.

Правоохранители нагрянули с обысками в помещения мэрии Одессы. Следственные действия проходят с участием представителей Национального антикоррупционного бюро.

По данным местного издания Думская, в ходе обысков изымают документы в юридическом и финансовом департаментах, а также в кабинетах мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителей.

В рамках какого уголовного производства ведутся следственные действия, пока неизвестно.

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В то же время сообщается, что крупного бизнесмена Бориса Кауфмана и его бизнес-партнера Александра Грановского задержали детективы НАБУ. Отмечается, что с ними задержали еще одного подозреваемого.

Отмечается, что правоохранители разоблачили "преступную организацию, которая взяла под контроль Одесский городской совет и бюджет города".

"5 декабря 2022 года под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ задержали трех человек по подозрению в создании преступной организации, которая контролировала должностных лиц Одесского городского совета, и совершении других коррупционных преступлений. Предварительная правовая квалификация по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 369 УК Украины", - говорится в сообщении в сообщении.

По данным следствия, с осени 2021 года преступники контролировали застройку Одессы, местный бюджет, работу коммунальных предприятий.

"Фактически преступная организация держала под контролем все значительные бюджетные расходы Одессы и согласовывала основные вопросы повестки дня сессий Одесского городского совета. Для реализации преступных действий лица наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета, которые и обеспечивали принятие нужных решений органом местного самоуправления", - указали в САП.

Дело Труханова - что известно

6 октября тогдашняя глава ГПУ Ирина Венедиктова сообщила, что подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства о причастности мэра Одессы Труханова захвате земели.

Позже в САП заявили, что мэру Одессы и еще трем должностным лицам горсовета сообщили подозрение по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Всего к схеме причастны 16 человек - 10 из них являются членами преступной организации, а остальные – соучастники.

Отмечется, что в период с 2016 до 2019 годов указанные лица разработали преступную схему завладения средствами местного бюджета и земельными участками для последующей застройки. В результате этого шесть земельных участков общей площадью 15,9 га перешли в частную собственность. Также из местного бюджета было незаконно потрачено 131 миллиона гривень.

11 октября 2021 года ВАКС избрал меру пресечения для Труханова в виде залога в более чем 30 миллионов гривень.

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