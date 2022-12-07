7 декабря суд избрал меру пресечения бизнесмену-соорганизатору преступной организации, которая держала на контроле должностных лиц Одесского городского совета.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал с возможностью внесения залога в размере 129 млн грн известного бизнесмена Бориса Кауфмана, который держал под контролем должностных лиц Одесского городского совета.

Как сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры,

7 декабря суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 129 млн грн залога бизнесмену, который является соорганизатором преступной организации. По данным следствия, эта организация держала на контроле должностных лиц Одесского городского совета, бюджетные расходы города, деятельность местных коммунальных предприятий и совершала другие коррупционные преступления.

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В случае внесения залога на подозреваемого будут возложены определенные обязанности. В частности, не отлучаться из Киева и Одессы без разрешения детектива, прокурора или суда, сообщать об изменении своего места жительства или работы. Кроме того, сдать на хранение в соответствующее территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины паспорт (паспорта) для выезда за границу, носить электронное средство контроля (браслет).

Следствием установлено, что с осени 2021 года участники преступной организации контролировали вопросы застройки в Одессе, распоряжение средствами местного бюджета, а также деятельность коммунальных предприятий и их взаимодействие с частным сектором рынка.

Фактически преступная организация держала под контролем все значительные бюджетные расходы Одессы и согласовывала основные вопросы повестки дня сессий Одесского городского совета. Для реализации преступных действий лица наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета, которые и обеспечивали принятие нужных решений органом местного самоуправления.

Действия бизнесмена и бывшего народного депутата Украины (IV созыва), которых следствие считает организаторами преступной схемы, квалифицированы по ч. 1. ст. 255, ч. 3 ст. 369 УК Украины. Их доверенному лицу инкриминированы ч. 2 ст. 255 и ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Задержание Кауфмана: что известно

5 декабря в Одессе задержали троих участников преступной организации, которая взяла под контроль Одесский городской совет и бюджет города.

Среди фигурантов – одесский бизнесмен, бывший депутат Одесского горсовета, мажоритарный владелец табачного гиганта TEDIS Ukraine и бенефициар группы Vertex United Борис Кауфман.

Также детективы НАБУ задержали его бизнес-партнера Александра Грановского. Отмечается, что с ними задержали еще одного подозреваемого.