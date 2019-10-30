Высший Антикоррупционный суд объявил первый приговор

Приговор касается бывшей судьи Апелляционного суда Днепропетровской области.

Высший антикоррупционный суд сегодня огласил приговор бывшей судье Апелляционного суда Днепропетровской области Надежде Посунся по факту непредставления декларации о доходах.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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«Объявлен обвинительный приговор судье апелляционного суда Днепропетровской области Надежде Посунся по факту непредставления деклараций лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной Законом Украины «О предотвращении коррупции», - говорится в сообщении.

Отмечается, что коллегия антикоррупционного суда полностью поддержала позицию начальника 6 отдела САП Сергея Козачины и прокурора 6 отдела САП Андрея Касьяна и признала судью виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины.

«Суд назначил служительце Фемиды наказание в виде 51 тыс. грн штрафа (3 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан) с лишением права занимать государственные должности (кроме выборных) в течение года», - заявили в САП.

Как известно, в мае 2018 года Высший совет правосудия освободил Надежду Посунся от должности судьи Апелляционного суда Днепропетровской области в связи с подачей заявления об отставке.