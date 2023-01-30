"Вор в законе" пытался распространить влияние на Причерноморский регион, отметили в СБУ.

В Одессе правоохранители нейтрализовали криминальную группировку, которая действовала от имени чеченского "вора в законе" и терроризировала жителей региона.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Службы безопасности Украины. "В результате следственно-оперативных действий в Одессе нейтрализовано криминальную группировку, которая действовала от имени чеченского "вора в законе" по прозвищу "Омар Уфимский", - отметили в СБУ.

Отмечается, что находясь на территории России, он пытался распространить преступное влияние на Причерноморский регион Украины.

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"Для этого координировал банду, которая терроризировала и пыталась держать в страхе местных жителей. Злоумышленники под надуманными предлогами вымогали деньги с граждан, в том числе с находящихся под следствием. В случае отказа применяли психологическое давление, насилие и угрожали убийством, в том числе родственников пострадавшего, которых обещали найти", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что непосредственное руководство группировкой осуществлял местный уголовник, который находился в городском следственном изоляторе.

Согласно сообщению, в конце августа сотрудники СБУ задержали в Одессе трех активных участников банды, которые действовали на свободе. Тогда задержанным и их организатору сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).

"Однако, находясь в СИЗО, лидер банды все равно продолжил преступную деятельность. Уголовник обложил "данью" арестованных, а полученные суммы направлял на поддержку заключенных, которые отбывают наказание в исправительных учреждениях за совершение тяжких и особо тяжких преступлений", - говорится в сообщении.

При этом даже в случае освобождения из изолятора потерпевшие должны были платить суммы в уголовную "кассу". Так, сейчас СБУ заблокировала преступные действия злоумышленника и проводит комплексные меры для его привлечения к ответственности.

На основании собранных доказательств ему дополнительно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 255-1 УК (Установление или распространение преступного влияния). Злоумышленнику грозит наказание до 15 лет заключения.

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