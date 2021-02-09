В страшной аварии погибли водитель маршрутного такси и восемь пассажиров, в числе которых - несовершеннолетний.

В Одесской области к 10 годам тюрьмы приговорен обвиняемый в совершении ДТП, в котором в 2019 году погибли 9 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, Овидиопольский районный суд вынес приговор 5 февраля.

Отмечается, что Ильичевская местная прокуратура поддерживала обвинение в суде в отношении водителя автопоезда, причастного к указанному ДТП, которое произошло в Овидиопольском районе в сентябре 2019 года.

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«Приговором Овидиопольского районного суда Одесской области нарушитель признан виновным и приговорен к 10 годам заключения», - заявили в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что автопоезд «DAF TE 95 XF 430» с полуприцепом-цистерной, направляясь из Одессы, перевозил груз по заказу предприятия.

Установлено, что во время спуска по дороге он не выбрал безопасную скорость, не учел загруженность автомобиля и, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу.

В результате произошло столкновение с маршрутным такси Mercedes-Benz 312 D, которое от удара отбросило за пределы проезжей части. Водитель микроавтобуса и восемь пассажиров погибли на месте от полученных травм.

Смертельное ДТП под Одесской: детали

21 сентября 2019 года в Овидиопольском районе Одесской области в результате столкновения маршрутки и грузовика погибли 9 человек, в том числе – несовершеннолетний, еще четверо были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Водителя грузовика задержали, а затем поместили в СИЗО без права залога.

Подозреваемый утверждал, что правила дорожного движения не нарушал, скорость не превышал, а дорожное покрытие было в неудовлетворительном состоянии.

По его словам, по двум встречным полосам шел сплошной поток транспорта, и он не мог пойти на обгон, так как затор составлял порядка 2 км.

Водитель также настаивал на технической экспертизе обоих транспортных средств.

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Автор: Лариса Козовая