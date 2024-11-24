С помощью веревки и дробины на землю спустили четырех несовершеннолетних, с ними работают психологи.

Сегодня, 24 ноября, в центре Одессы из-за отключения света остановил работу аттракцион, на котором в это время находились дети.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка ГСЧС спасатели оказали помощь несовершеннолетним, которые застряли на аттракционе.

"Спасатели, совместно с сотрудниками парка аттракционов, сняли с высоты 18-ти метров 4 ребенка. Пожарные, используя страхование с помощью веревки, спустили детей по аварийной лестнице", - говорится в сообщении.

С детьми работали психологи ГСЧС. Отмечается, что, к счастью, никто не пострадал.

В социальных сетях очевидцы рассказали, что инцидент произошел в Центральном парке культуры и отдыха им. Также обнародовано видео, на котором можно увидеть вот что:

На огромной высоте, на "башне", которая "замерла", находятся люди.

Говорится, что аттракцион остановился из-за отключения света.

Интересные новости - что сообщалось

Напомним, в США пожарные спасли 28 человек, которые застряли на аттракционе в парке развлечений на высоте 100 футов вниз головой. Очевидец инцидента Крис Райан заявил, что они вместе с женой были в парке развлечений и как раз планировали покататься на этом аттракционе. Пожарно-спасательная служба Портленда сообщила, что пожарные работали с инженерами парка Оукс, который впервые был открыт в 1905 году, чтобы вручную опустить аттракцион.

Когда аттракцион остановился, сотрудники парка быстро вызвали аварийную службу, которая прибыла через 25 минут. Работники технического обслуживания смогли вернуть аттракцион на место разгрузки через несколько минут.

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