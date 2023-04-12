Суд признал злоумышленника виновным по трем статьям Уголовного кодекса нашего государства.

К 15 годам тюрьмы приговорен агент ФСБ, который наводил ракетные удары по гражданским объектам Николаева.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины. Как отмечается, украинская спецслужба собрала доказательства виновности агента ФСБ, причастного к серии российских воздушных атак на Николаев. Именно по его наведению в течение 26-30 июня 2022 года оккупанты совершили прицельные ракетные удары по десяти городским объектам. Среди них - здания гражданской инфраструктуры.

"Вражеским приспешником является местный житель, которого ФСБ привлекла к сотрудничеству в мае прошлого года. Злоумышленник был задержан в Николаеве в июле", - говорится в сообщении.

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Установлено, что для вербовки враг использовал один из прокремлевских Telegram-каналов, где в собственных комментариях активно оправдывал вооруженную агрессию РФ. Для выполнения задач российской спецслужбы он объезжал город и скрыто фотографировал объекты. Полученные файлы предатель отправлял кадровому сотруднику ФСБ через анонимный чат в мессенджере.

Суд признал злоумышленника виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами); ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание неправомерным отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом).

Предателю назначено наказание в виде 15 лет тюрьмы. Как сообщает Николаевская областная прокуратура, осужден 48-летний местный житель. Следствие установило, что в мае 2022 года он направил администратору созданного представителями спецслужб РФ Telegram-канала сообщение, в котором высказал свое намерение сотрудничать с оккупантами. После этого предатель начал получать задания по передаче всей имеющейся в его распоряжении информации военного и оборонного характера в области.

Во время обыска у злоумышленника было изъято стрелковое огнестрельное оружие - автомат Калашникова и 270 патронов к нему.

Борьба с прихвостнями РФ в Украине - важные новости сегодня

В начале текущего года в СБУ поделились, что с начала полномасштабного вторжения РФ в наше государство правоохранители начали более 1 500 уголовных производств по фактам шпионажа и госизмены. В спецслужбе добавили, что удалось разоблачить более 600 агентов РФ и шпионов.

Напомним, в начале марта стало известно, что в Николаеве задержали корректировщицу российских ракетных ударов по городу. Стоит отметить, что противники уже не раз били по областному центру, есть много разрушений, пострадавших и жертв.

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