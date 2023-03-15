Вблизи одного из домов, где проживают украинские военнослужащие, обнаружен вражеский схрон со взрывчаткой, которую враг планировал применить для совершения терактов.

В Харькове задержан агент ФСБ, который готовил теракты против украинских летчиков и спецназовцев. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что злоумышленник занимался подготовкой терактов против военнослужащих Сил обороны, находящихся на территории областного центра.

"Для этого он следил за украинскими защитниками – пытался установить места их временной дислокации и проживания, а также маршруты передвижения на собственных автомобилях. В "зоне особого внимания" вражеского агента были военные летчики, командиры спецподразделений ВСУ и сотрудники Службы безопасности", - сообщает СБУ.

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При этом отмечается, что задокументированы факты скрытой фото- и видеофиксации прилегающей территории мест базирования украинских защитников и их транспортных средств.

Контрразведчики СБУ задержали российского агента на попытке передачи агрессору разведывательной информации.

"В то же время вблизи одного из домов, где проживают украинские военнослужащие, обнаружен вражеский схрон со взрывчаткой, которую враг планировал применить для совершения терактов", - сообщает СБУ.

По данным следствия, фигурантом является местный житель, которого в ноябре прошлого года завербовал кадровый сотрудник оперативной группы ФСБ в Белгородской области А. Салицев.

"Установлено, что содействие в контактах харьковчанина с российской спецслужбой оказывал его родственник, проживающий на территории РФ. Кроме слежки за украинскими защитниками, злоумышленник выполнял вражеские задачи по выявлению замаскированных предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины", - сообщает СБУ. При этом отмечается, что координаты стратегических объектов нужны были оккупантам для проведения прицельных ракетных ударов по городу.

Для коммуникации с ФСБ мужчина использовал анонимные мессенджеры, а передачу разведданных сопровождал медиафайлами с привязкой к местности.

Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили: мобильный телефон с доказательствами переписки с сотрудником ФСБ; российский паспорт; справку о пребывании на учете в бывшем генконсульстве РФ в городе Харьков.

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Задержанный находится под стражей. Продолжается расследование.

Борьба с предателями и коллаборантами в Украине

Как сообщил УНИАН, бывшего проректора киевского вуза приговорили к 15 годам за госизмену. Мужчина стал агентом РФ за обещание стать заместителем министра в Крыму. А в Мариуполе правоохранители разоблачили педагогов-коллаборантов, которые помогают оккупантам русифицировать город.

Вчера также сообщалось, что в Мелитополе взорвали авто коллаборанта Ивана Ткача - владельца местной транспортной компании, перешедшего на сторону оккупантов. Впоследствии он умер в больнице.

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