Злоумышленница собирала информацию о местах базирования Сил обороны и расположении критической инфраструктуры.

В Николаеве правоохранители задержали информатора врага, которая корректировала ракетные удары по городу. Сейчас она находится под стражей.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Отмечается, что приспешница агрессора разоблачена во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах юга Украины.

По данным следствия, фигуранткой является местная жительница, которая в начале полномасштабного вторжения поддержала российских оккупантов и активно рассказывала об этом в соцсетях. Именно таким образом она попала в поле зрения врага, который дистанционно привлек ее к сотрудничеству.

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"Злоумышленница собирала информацию о местах базирования Сил обороны и расположения критической инфраструктуры на территории Николаевской области. Для сбора информации она выходила на местность и скрыто фотографировала расположение украинских объектов, а также фиксировала прилегающую территорию", - говорится в сообщении.

Полученные данные предательница присылала через анонимный мессенджер. В дальнейшем разведывательную информацию враг мог использовать для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по городу.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу на попытках сбора и распространения закрытых сведений.

Во время обыска по месту жительства фигурантки правоохранители обнаружили мобильный телефон с доказательствами переписки с агрессором.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Задержание предателей Украины

Как сообщал УНИАН, на днях был задержан вражеский информатор, который наводил российские ракеты на торговые центры и другие объекты в Днепропетровской области. При этом в "отчетах" вражеский агент менял их названия и обозначал как военные объекты.

Также правоохранители задержали трех вражеских информаторов, которые шпионили за руководством столичных военкоматов. Они являются участниками агентурной сети ФСБ, которая действовала в разных регионах Украины. Шестерых российских агентов из этой сети СБУ задержала в конце февраля.

В целом, в 2022 году СБУ расследовала более 2,6 тысяч производств в отношении коллаборантов. Более 300 из них были переданы в суд. Вступили в силу 44 соответствующих приговора суда.

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