В Николаеве на остановке произошла стрельба: два человека ранены

Полицейские устанавливают обстоятельства конфликта, возникшего между гражданами на одной из остановок в Заводском районе.

В Николаеве на остановке маршрутных такси произошла стрельба, в результате два человека получили ранения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сигнал о том, что на конечной остановке одного из транспортных маршрутов на улице Лазурной в микрорайоне Намыв неизвестные стреляли в двух мужчин и скрылись с места происшествия, в полицию поступил около 18:00.

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«Обоих пострадавших доставили в медицинские учреждения, где после осмотра одному из мужчин с ранением ног назначили амбулаторное лечение, другой с ранением плеча сейчас находится в операционном блоке», - говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжают работать полицейские Заводского отдела полиции. Правоохранители устанавливают личности и местонахождение злоумышленников.

«Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины «Хулиганство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет», - добавили в полиции.

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