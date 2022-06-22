За неделю осуществлено почти 20 тысяч проверок в рамках профилактических мероприятий по выявлению ДРГ.

В Николаеве задержаны супруги, которые сдавали врагу позиции Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что в Николаеве на днях разоблачили супругов, которые сотрудничали с российскими военными. По его словам, эта пара предоставляла врагу информацию о позициях военнослужащих ВСУ, чтобы потом "россияне могли метко стрелять своими проклятыми ракетами".

Енин рассказал, что по стране только за неделю осуществлено почти 20 тысяч проверок в рамках профилактических мероприятий по выявлению ДРГ.

"Среди них сотни людей вызвали подозрение в возможной работе на врага и таких сразу для дальнейшего сопровождения передают подразделениям СБУ", - добавил он.

Енин отметил, что за прошедшую неделю задержано более 20 лиц, которые могут быть причастными к работе с врагом, из них, в частности, в Киеве "предполагаемых диверсантов задержали около 10".

"Чаще всего задерживаем таких негодяев на блокпостах или во время патрулирования. А на третьем месте - информирование нашими гражданами", - рассказал первый заместитель министра внутренних дел Украины.

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай назвал количество предателей в Лисичанске, которые "сливали" россиянам информацию о Вооруженных Силах Украины.

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