Предатели приходили в украинские гуманитарные штабы, пользовались интернетом, чтобы сливать информацию россиянам.

В Лисичанске Луганской области более 50 человек подозреваются в передаче информации о Вооруженных силах Украины российским оккупантам.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"СБУ с полицейскими провели в Лисичанске комплексную проверку лиц, с мобильных устройств, которых, возможно, "сливалась" информация относительно наших военных. Показательно, что российские агенты передавали данные через спутниковую сеть "Старлинк". Именно такие установлены во всех наших гумштабах", - подчеркнул Гайдай.

В частности, правоохранители проверили более 50 человек, которые слишком оживленно делились информацией с российскими Телеграм-каналами. "Их действия могли способствовать разведывательно-подрывной деятельности в интересах РФ", - заявил председатель ОВА.

"Приходили, брали гуманитарку, просили помощь, получали ее и, не выходя из штаба, предавали Украину. Знали, что своими действиями убивают и разрушают. За что вы сдавали своих? СБУ уже обнаружили каналы связи представителей оккупантов с так называемыми корректировщиками огня", - добавил Гайдай.

По его словам, сейчас в пророссийском контенте соцсетей начали распространяться сообщения-предостережения о профессиональной работе украинской спецслужбы и рекомендации по временно ограничению информаторской деятельности в ущерб Украине.

Напомним, ранее в МВД сообщили, что только за первую неделю июня было задержано более 30 диверсантов, из них 11 непосредственно в Киеве. С начала российского военного вторжения в Украину, силами правоохранителей было задержаны более 800 человек, которые являются членами ДРГ, в том числе более 80 диверсионных групп.

Отмечается, что россияне подготовили немало лиц, которые находились в нашей стране под прикрытием для информирования оккупантов. Сейчас акцент полицейской работы направлен на противодействие коллаборационной и диверсионной деятельности в Украине.

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