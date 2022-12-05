Злоумышленница находится на временно оккупированной территории юга нашей страны, отметили в СБУ.

Служба безопасности Украины разоблачила руководительницу "минобразования РФ" в Мелитополе, которая отдала школы под казармы Росгвардии.

Следователи СБУ завершили досудебное расследование в отношении руководителя созданного агрессором "министерства образования Запорожской области", обвинительный акт направлен в суд, об этом говорится в сообщении в Telegram-канале спецслужбы.

"Находясь на "должности", она занималась переформатированием образовательной системы региона под нужды страны-агрессора. Установлено, что злоумышленница подписывала "распоряжение", которым передавала на баланс "министерства внутренних дел РФ" здания украинских учебных заведений. Среди них - общеобразовательные школы и колледжи", - говорится в сообщении.

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В дальнейшем враг использовал их для базирования личного состава, военной техники, вооружения и боеприпасов оккупационных группировок.

"Задокументировано, что именно она "передала" подразделениям Росгвардии учебный корпус и общежитие одного из колледжей Мелитополя. Также коллаборантка "передала" захватчикам все автомобили и компьютерную технику городского отдела образования", - рассказали в СБУ.

Кроме того, вражеская приспешница организовала масштабную агитационную кампанию за "присоединение" региона к составу России. Во время массовых мероприятий она лично призвала людей принять участие в псевдореферендуме и "проголосовать" в пользу Кремля.

"Во время проведения фейкового плебисцита она пыталась принудительно привлечь местных педагогов к незаконной деятельности "избирательных комиссий". В случае несогласия - угрожала "визитами" в пыточные рашистов", - говорится в сообщении.

По данным следствия, колаборанткой является бывшая директор одного из учреждений образования в Мелитополе, которая после захвата города вступила в ряды местной "военно-гражданской администрации РФ".

Там ее назначили руководить так называемым "департаментом образования", а впоследствии она возглавила "министерство".

Так, на основании собранных доказательств, следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (Колаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас злоумышленница находится на временно оккупированной территории юга Украины. Сотрудники СБУ установили места ее пребывания и осуществляют комплексные меры для привлечения к ответственности за преступления против Украины.

Ситуация в Запорожской области во время войны с Россией - это надо знать

Противнику удалось захватить ряд населенных пунктов региона, в частности, Мелитополь. Часть региона захвачена, но не покорена - наша армия и партизаны активно противодействуют врагу.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в течение прошлой недели на Запорожском направлении были уничтожены не менее 20 без российских оккупантов. Чиновник добавил, что только на Запорожско-Мелитопольском направлении уничтожены 1200 врагов.

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