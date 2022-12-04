Враги так и не научились "курить", пошутил глава Мелитополя.

В течение этой недели на Запорожском направлении были уничтожены десятки баз российских захватчиков.

Только на Запорожско-Мелитопольском направлении ликвидировали 1200 противников, рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

По словам главы города, противники так и не научились "курить".

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"...Только на Запорожском направлении за эту неделю было уничтожено не менее 20 военных баз. ...уничтожены в Мелитополе, Пологах, Михайловке, Веселом и, следовательно, тысячи рашистов, если опираться на официальные цифры Генштаба, то это 1200 рашистов, только на Запорожско-Мелитопольском направлении больше никогда не смогут воевать...", - отметил мэр.

Ситуация в Запорожской области во время войны с РФ - это надо знать

Врагу удалось захватить ряд населенных пунктов региона, в частности, Мелитополь, а также взять под контроль Запорожскую атомную электростанцию. Часть Запорожской области захвачена, но не покорена - на территории активно работают партизаны, там прозвучало много взрывов и уничтожено немало оккупантов и коллаборантов.

Вооруженные силы Украины еще в конце лета начали активно контрнаступать, и уже освобождено более 50% территории, захваченной РФ с начала полномасштабного вторжения. Общие потери России в Украине уже составляют примерно 91 тысяча 150 оккупантов.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил, что в Запорожской области противник может оказаться в ловушке.

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